Anza Athletic Club Schedule of Classes

Schedule subject to change – Check Anza or website www.quailcreekhoa.org/activities/fitness_classes.htm.
Jan. 14 through Feb. 14 – Note: Classes are 50 minutes in length.
CLASS DAY/TIME LOCATION INSTRUCTOR
Aqua Fitness T,TH 2 p.m. Anza Pool Stacey Bogar
Balance & Functional Movement T 2 p.m. Acacia Studio John Evans
Bands & Core T 8 a.m. Acacia Studio Lisa DeFalco
Beginner Tai Chi M 2 p.m. Acacia Studio Marty Finkelstein
Body Blast M 3 p.m., T,TH 10 a.m. Acacia Studio Lorraine Beaver
Boot Camp M 8 a.m. Cholla Studio Lisa DeFalco
Chair Cardio Mobility M,W noon Cholla Studio Lois Bossert
Continuous Tai Chi W 2 p.m. Acacia Studio Marty Finkelstein
Fit & Strong T,TH 8 a.m. Cholla Studio Marianela Palazuelos
Fitness Interval Training SA 7 a.m. Acacia Studio Jill Shea
Gentle Yoga SA 9 a.m. Acacia Studio Gail Johnson
Golf Stretch/Mobility TH 9 a.m., 3 p.m. Acacia Studio Nick Siebert
Hatha Yoga M,W 8 a.m. Acacia Studio Todd Combs
Introduction to Karate TH 1 p.m. Acacia Studio John Evans
Karate M 4 p.m., T,TH,F 3 p.m. Cholla Studio Stan Herum
Mat Pilates Fitness M,W 10 a.m., F 7 a.m. Acacia Studio Carla Espinosa
Pickleball Stretch/Mobility TH 2 p.m. Acacia Studio Nick Siebert
Senior Strength & Balance M,W 9 a.m. Cholla Studio Todd Combs
SilverSneakers T,TH noon Cholla Studio Lois Bossert
Soft Flow Yoga F 8 a.m. Acacia Studio Paula Beacom
Sports Conditioning W 3 p.m. Acacia Studio Lorraine Beaver
Step & Core TH 8 a.m. Acacia Studio Lisa DeFalco
Total Body Workout M,W 9 a.m. Acacia Studio Lois Bossert
TRX 45 T,TH 9 a.m. Cholla Studio Marianela Palazuelos
TRX Hybrid M,W 10:15 a.m. Cholla Studio Marianela Palazuelos
Vinyasa Yoga M,W 11 a.m. Acacia Studio Marianela Palazuelos
Yoga Stretch SA 8 a.m. Acacia Studio Jill Shea
Zumba T,F 9 a.m. Acacia Studio Mae Weravetz