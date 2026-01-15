January 15 through February 15 Clubs and Organizations Daily Activities and Special Events

For Creative Arts and Technology Center (CATC) schedules, please refer to the listings at each individual studio. For any Yoga or Tai Chi classes, etc., please contact Anza Athletic Club. The Crystal Ballroom, Gold, Zinc, Copper, Turquoise, and Silver Rooms are located in the Madera clubhouse, 2055 Kino Conference Center, located at building 1490-1. The Turquoise Room is open daily from 8 a.m. to 9 p.m.
Thursday, January 15
8:00 AM Robson Chef Gala Prep Madera Crystal Ballroom
12:30 PM QC Writers & Poets Meetings and Workshops Kino Conference Room
1:00 PM TWOQC Programs: Speaker Ocotillo Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM TWOQC Scholarship New Member Orientation Mesquite Room
3:15 PM Villas HOA ALC Monthly Meeting Mesquite Room
3:30 PM Unit 20 Executive Committee Kino Conference Room
Friday, January 16
8:00 AM Republican Club Monthly Meeting Mesquite Room
8:00 AM Robson Chef Gala Prep Madera Crystal Ballroom
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM QC Billiards Meeting Kino Conference Room
1:30 PM Let’s Travel Club General Monthly Meeting Mesquite Room
4:00 PM Set-Up for DCQC Meeting Ocotillo Room
Saturday, January 17
8:00 AM Robson Chef Gala Madera Crystal Ballroom
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta Saguaro Room
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Saguaro Room
2:30 PM Democratic Club Monthly Meeting Mesquite Room
Sunday, January 18
8:00 AM Robson Chef Gala Takedown and Reset Madera Crystal Ballroom
12:30 PM Hand, Foot & Knee Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
Monday, January 19
8:30 AM Chinese Mah Jongg Saguaro Room
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons and Play Silver Room #2
10:00 AM TWOQC Scholarship: High School Committee Kino Conference Room
10:00 AM Caring Hearts & Hands Fashion Show Planning Mesquite Room
10:30 AM QC Villas HOA Monthly Member Meeting Ocotillo Room
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM 35A Villas Board Meeting Ocotillo Room
1:00 PM TWOQC Community Outreach Monthly Meeting Kino Conference Room
1:00 PM TWOQC Scholarship: AWE Committee Gold Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
3:45 PM Science Club Gold Room
4:15 PM Rummikub Club Saguaro Room
5:00 PM Texas Hold ’em Poker Silver Room
Tuesday, January 20
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge Silver Room #1
8:00 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
10:30 AM TWOQC Scholarship Luncheon Copper Room Lounge
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM QC Ladies Bible Study Silver Room #1
1:00 PM American Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM Unit 22 Mah Jongg Gold Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
3:00 PM Unit Rep Club General Meeting Silver Room
3:00 PM QCLGA Meeting Kino Conference Room
5:30 PM Computer Club General Meeting Mesquite Room
Wednesday, January 21
7:45 AM Foreign Affairs Discussion Group Silver Room #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
11:00 AM Golf Orientation Ocotillo Room
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
12:30 PM Chicago Bridge Mesquite Room
1:00 PM 3rd Wednesday Bunco Gold Room
1:15 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail and Mah Jongg Saguaro Room
3:15 PM QCLGA Board Meeting Kino Conference Room
5:00 PM Wednesday Night Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Men’s Poker Silver Room #2
Thursday, January 22
8:00 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
8:00 AM QCVGA Members Breakfast Madera Crystal Ballroom
8:30 AM ALC Committee Meeting Silver Room #1
8:45 AM Canasta Silver Room #2
12:00 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM QC Writers & Poets Meetings and Workshops Kino Conference Room
12:30 PM Friendly Hand, Knee & Foot Canasta Silver Room #1
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
3:30 PM Critters Club Meeting/Event Ocotillo Room
5:45 PM Euchre Club Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
7:00 PM PAG Chorus Rehearsal Crystal Ballroom #1
Friday, January 23
8:00 AM Brown Celebration of Life Madera Crystal Ballroom
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Friendly Mah Jongg Silver Room #1
2:45 PM Vietnam Veterans of QC Meeting Gold Room
5:30 PM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
Saturday, January 24
8:00 AM P.E.O. Founders Day Luncheon Madera Crystal Ballroom
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
Sunday, January 25
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM Santa Rita Poker Silver Room
12:30 PM Hand, Knee & Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
Monday, January 26
8:30 AM Chinese Mah Jongg Saguaro Room
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons and Play Silver Room #2
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM TWOQC Scholarship: Leadership Committee Kino Conference Room
1:00 PM TWOQC Game Group Mesquite Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
1:45 PM Ukulele Club Ocotillo Room
3:45 PM Science Club Gold Room
4:15 PM Rummikub Club Saguaro Room
5:00 PM Texas Hold ’em Poker Silver Room
5:30 PM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
Tuesday, January 27
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge Silver Room #1
8:00 AM Quail Creek Firewise Task Force Kino Conference Room
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
12:00 PM TWOQC Lobby Bin Collection for Hope Rising Arizona Madera Foyer
12:30 PM QC Ladies Bible Study Silver Room #1
12:30 PM Canasta Cards Silver Room #2
1:00 PM American Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM Unit 22 Mah Jongg Gold Room
1:30 PM PAG Monthly Meeting Kino Conference Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
6:00 PM Unit 21 Poker Ocotillo Room
Wednesday, January 28
7:45 AM Foreign Affairs Discussion Group Silver Room #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
12:30 PM Chicago Bridge Mesquite Room
1:15 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail and Mah Jongg Saguaro Room
5:00 PM Wednesday Night Mixed Poker Silver Room #1
5:45 PM Alpha Omega Seminar Mesquite Room
6:00 PM Men’s Poker Silver Room #2
Thursday, January 29
8:00 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
8:45 AM Canasta Silver Room #2
9:15 AM Alpha Omega Seminar Mesquite Room
10:00 AM TWOQC Scholarship Development Committee Kino Conference Room
12:00 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
12:30 PM QC Writers & Poets Meetings and Workshops Kino Conference Room
12:30 PM Friendly Hand, Knee & Foot Canasta Silver Room #1
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
5:45 PM Euchre Club Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
7:00 PM PAG Chorus Rehearsal Crystal Ballroom #1
Friday, January 30
8:00 AM Our Lady of the Valley Gala Madera Crystal Ballroom
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Friendly Mah Jongg Silver Room #1
Saturday, January 31
8:00 AM Sahuarita High Winter Formal Madera Crystal Ballroom
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
Sunday, February 1
12:30 PM Hand, Knee & Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
2:00 PM Democratic Club Event Madera Crystal Ballroom
Monday, February 2
7:00 AM RightPath Health Screening Ocotillo Room
8:30 AM Chinese Mah Jongg Saguaro Room
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons and Play Silver Room #2
10:00 AM Caring Hearts & Hands Fashion Show Planning Kino Conference Room
12:30 PM Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM TWOQC Scholarship: Full Committee Kino Conference Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
3:45 PM Science Club Gold Room
4:00 PM Paint & Sip Crystal Ballroom #1
4:15 PM Rummikub Club Saguaro Room
5:00 PM Texas Hold ’em Poker Silver Room
7:00 PM Monday Night Book Club Gold Room
Tuesday, February 3
7:00 AM RightPath Health Screening Ocotillo Room
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
12:30 PM QC Ladies Bible Study Silver Room #1
12:30 PM Canasta Cards Silver Room #2
1:00 PM American Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM Unit 22 Mah Jongg Gold Room
2:00 PM Country Club Dancers Dance Madera Crystal Ballroom
3:00 PM QC Lady 9ers Board Meeting Kino Conference Room
4:00 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro
4:30 PM RV Club Monthly Meeting Silver Room #1
5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro
5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro
Wednesday, February 4
7:45 AM Foreign Affairs Discussion Group Silver Room #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
8:00 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
9:15 AM Genealogy Club General Meeting Ocotillo Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
12:30 PM Chicago Bridge Mesquite Room
1:15 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail and Mah Jongg Saguaro Room
4:30 PM QC Casual Dance Club Madera Crystal Ballroom
5:00 PM Wednesday Night Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Men’s Poker Silver Room #2
Thursday, February 5
8:00 AM We Want Your Timeshare Seminar Ocotillo Room
8:00 AM Independent Wealth Management Seminar Mesquite Room
8:45 AM Canasta Silver Room #2
12:00 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
12:30 PM QC Writers & Poets Meetings and Workshops Kino Conference Room
12:30 PM Friendly Hand, Knee & Foot Canasta Silver Room #1
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
5:45 PM Euchre Club Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
7:00 PM PAG Chorus Rehearsal Crystal Ballroom #1
Friday, February 6
8:00 AM We Want Your Timeshare Seminar Ocotillo Room
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Friendly Mah Jongg Silver Room #1
5:30 PM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
Saturday, February 7
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
Sunday, February 8
12:30 PM Santa Rita Poker Silver Room
12:30 PM Hand, Knee & Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
Monday, February 9
8:30 AM Chinese Mah Jongg Saguaro Room
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons and Play Silver Room #2
10:30 AM QC Villas HOA Monthly Member Meeting Ocotillo Room
12:30 PM Mah Jongg Saguaro Room
12:45 PM Tennis Club Board of Directors Meeting Gold Room
1:00 PM TWOQC Scholarship: High School Committee Kino Conference Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
1:45 PM Ukulele Club Ocotillo Room
3:45 PM Science Club Gold Room
4:15 PM Rummikub Club Saguaro Room
5:00 PM Texas Hold ’em Poker Silver Room
5:30 PM Monday Night Bunco Mesquite Room
5:30 PM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
Tuesday, February 10
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge Silver Room #1
8:30 AM QCMGA Monthly Board Meeting Kino Conference Room
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
8:30 AM We Want Your Timeshare Seminar Ocotillo Room
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
12:00 PM QC Activities Council Monthly Meeting Kino Conference Room
12:30 PM QC Ladies Bible Study Silver Room #1
12:30 PM Canasta Cards Silver Room #2
1:00 PM American Mah Jongg Saguaro Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
2:00 PM TWOQC Programs Monthly Meeting Gold Room
4:30 PM QC Pickleball Board Meetings Silver Room
6:00 PM Unit 21 Poker Ocotillo Room
Wednesday, February 11
7:45 AM Foreign Affairs Discussion Group Silver Room #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
10:00 AM Genealogy Club Executive Board Meeting Saguaro Room
12:00 PM World Travel Seminar Madera Crystal Ballroom
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
12:30 PM Chicago Bridge Mesquite Room
1:00 PM Unit 36 Bunco Gold Room
1:15 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail and Mah Jongg Saguaro Room
5:00 PM Wednesday Night Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Photography Club Monthly General Meeting Ocotillo Room
6:00 PM Men’s Poker Silver Room #2
Thursday, February 12
8:30 AM ALC Committee Meeting Silver Room #1
8:45 AM Canasta Silver Room #2
9:30 AM Democratic Club Executive Committee Meeting Kino Conference Room
10:00 AM Caring Hearts & Hands Monthly Club Meeting Mesquite Room
11:15 AM QCVGA Monthly Board Meeting Saguaro Room
12:00 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
12:30 PM QC Writers & Poets Meetings and Workshops Kino Conference Room
12:30 PM Friendly Hand, Knee & Foot Canasta Silver Room #1
1:00 PM TWOQC Games Group Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
3:00 PM Blease Financial Services Dinner Crystal Ballroom #1
3:30 PM QC Lady 9ers Valentine Social Copper Room Lounge
5:45 PM Euchre Club Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Cards Silver Room #1
7:00 PM PAG Chorus Rehearsal Crystal Ballroom #1
Friday, February 13
8:00 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge Non-Sanctioned Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Saguaro Room
10:00 AM TWOQC Monthly Executive Board Meeting Kino Conference Room
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Friendly Mah Jongg Silver Room #1
Saturday, February 14
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta Silver Room #2
Sunday, February 15
12:30 PM Hand, Knee & Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
3:30 PM Unit 20 Executive Committee Kino Conference Room