October 15 through November 15 Clubs and Organizations Daily Activities and Special Events

For Creative Arts and Technology Center (CATC) schedules, please refer to the listings at each individual studio. For any Yoga or Tai Chi classes, etc., please contact Anza Athletic Club. The Crystal Ballroom, Gold, Zinc, Copper, Turquoise, and Silver Rooms are located in the Madera clubhouse, 2055 Kino Conference Center, located at building 1490-1. The Turquoise Room is open daily from 8 a.m. to 9 p.m.
Wednesday, October 15
8:00 AM QC Men’s Bible Study Saguaro Room
8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2
8:00 AM 567 Workshop Seminar Ocotillo Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room
12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room
1:00 PM Bunco & More Gold Room
1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room
4:30 PM QC Casual Dance Club Dance Madera Crystal Ballroom
5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2
Thursday, October 16
8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2
10:00 AM TWOQC Scholarship Development Committee Kino Conference Room
12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1
12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room
2:00 PM Bingo Madera Crystal Ballroom
3:00 PM Unit 20/23 Events Committee Kino Conference Room
3:15 PM Villas HOA ALC Monthly Meeting Mesquite Room
6:00 PM Euchre Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
Friday, October 17
8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
1:00 PM QC Billiards Board Meeting Kino Conference Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1
1:30 PM Let’s Travel Club General Meeting Mesquite Room
6:00 PM Wine Dinner Copper Room Lounge
Saturday, October 18
8:00 AM Foraker Wedding Madera Crystal Ballroom
8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2
9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2
2:00 PM Vanessa Kevin Ceremony off-site
2:30 PM Democratic Club Monthly Program Ocotillo Room
Sunday, October 19
12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsal Crystal Ballroom #1
Monday, October 20
9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room
9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1
10:00 AM POA Board Meeting-Closed Session Kino Conference Room
10:30 AM QC Villas HOA Monthly Member Meeting Ocotillo Room
12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
1:00 PM TWOQC Community Outreach Monthly Meeting Kino Conference Room
1:00 PM TWOQC Scholarship WIT Monthly Meeting Gold Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
1:00 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room
1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room
3:45 PM Science Club Gold Room
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room
Tuesday, October 21
8:00 AM Ladies Bridge Silver Room
9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
9:00 AM QCLGA Event Planning Meeting Kino Conference Room
10:00 AM Green Valley Medicare Seminar and Apps Crystal Ballroom #1
11:00 AM Finance Committee Meeting Kino Conference Room
11:00 AM TWOQC Javelina Hoedown Payment Training Gold Room
12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room
1:00 PM Mah Jongg American Gold Room
1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
2:00 PM Cornerstone Retirement Solutions Seminar Crystal Ballroom #3
5:30 PM Computer Club General Meeting Mesquite Room
Wednesday, October 22
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
10:30 AM New Image Fashion Show Luncheon Madera Crystal Ballroom
12:00 PM 35A Villas Board Meeting Ocotillo Room
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room
12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room
1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room
5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1
5:45 PM Alpha Omega Seminar Mesquite Room
6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2
Thursday, October 23
8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2
9:00 AM ALC Meeting Silver Room #1
9:15 AM Alpha Omega Seminar Mesquite Room
12:00 PM TWOQC Javelina Hoedown Madera Crystal Ballroom
12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1
12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room
6:00 PM Euchre Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
Friday, October 24
8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1
8:00 AM Salvation Army Dinner Crystal Ballroom #3
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1
Saturday, October 25
8:00 AM Smith/Alvarez Wedding-Melanie and David Madera Crystal Ballroom
8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2
9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2
Sunday, October 26
12:30 PM Santa Rita Poker Silver Room
12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsal Crystal Ballroom #1
Monday, October 27
8:00 AM Air Wall Maintenance Mesquite Room
9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1
12:00 PM TWOQC Programs Speaker Crystal Ballroom #1
12:00 PM CHHQC Fashion Show Committee Gold Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
1:00 PM TWOQC Scholarship-Leadership Team Monthly Meeting Kino Conference Room
3:45 PM Science Club Gold Room
4:00 PM Air Wall Maintenance Madera Crystal Ballroom
Tuesday, October 28
8:00 AM Ladies Bridge Silver Room
8:00 AM PAG Christmas Ticket Sales Madera Foyer
9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
9:00 AM Firewise Task Force Monthly Meeting Kino Conference Room
12:00 PM QCMGA Annual Meeting & Lunch Madera Crystal Ballroom
12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room
1:00 PM Mah Jongg American Gold Room
1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room
1:30 PM PAG Monthly Meeting Kino Conference Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
4:00 PM Tuesdays at Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro
5:30 PM Tuesdays at Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro
5:30 PM Tuesdays at Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro
6:00 PM Unit 21 Poker Ocotillo Room
Wednesday, October 29
8:00 AM CHHQC Lapan Angel Tree Card Giveaway Madera Foyer
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
11:00 AM QC Lady Putters MountainView Crystal Ballroom #1
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room
12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room
1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room
5:00 PM QC Couples Golf 9 & Dine Crystal Ballroom #1
5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2
7:00 PM Outdoor Movie Night Madera Clubhouse Patio and Lawn
Thursday, October 30
8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2
9:30 AM PLPO Program Workshop Mesquite Room
10:00 AM QCLGA Chip in for Charity Madera Crystal Ballroom
10:00 AM Siverhus/Davis Wedding-Cori and Cody Copper Room Lounge
12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1
12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room
4:00 PM Halloween Dance Set-Up Madera Crystal Ballroom
6:00 PM Euchre Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
Friday, October 31
8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
1:00 PM Halloween Dinner/Dance Madera Crystal Ballroom
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1
Saturday, November 1
8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Mesquite Room
9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Mesquite Room
5:00 PM PAG Gala Madera Crystal Ballroom
Sunday, November 2
12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsal Crystal Ballroom #1
Monday, November 3
9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room
9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1
9:00 AM Beginner Spanish Class with Rick Mesquite Room
12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
1:00 PM TWOQC Scholarship (Full Committee) Kino Conference Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
1:00 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room
1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room
3:45 PM Science Club Gold Room
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room
7:00 PM Book Club Gold Room
7:00 PM Woodcrafters Annual General Meeting Kino Conference Room
Tuesday, November 4
8:00 AM Ladies Bridge Silver Room
8:00 AM PAG Christmas Ticket Sales Madera Foyer
8:00 AM Elysium Estate Planning Seminar and Brunch Crystal Ballroom #3
9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
9:30 AM CHHQC Fashion Show Planning Kino Conference Room
12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room
1:00 PM Mah Jongg American Gold Room
1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
3:00 PM QCL9ers Board Meeting Kino Conference Room
3:00 PM Dining Club Chef Demo Crystal Ballroom #1
4:00 PM RV Club General Meeting Silver Room
Wednesday, November 5
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2
8:00 AM La Posada Breakfast Seminar Crystal Ballroom #3
8:00 AM CHHQC Lapan Angel Tree Card Giveaway Madera Foyer
9:00 AM Beginner Spanish Class with Rick Saguaro Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
9:30 AM Genealogy Club Ocotillo Room
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room
12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room
1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room
5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2
Thursday, November 6
8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2
9:45 AM Democratic Club Exec. Committee Kino Conference Room
10:00 AM 567 Tax Workshops Seminar Ocotillo Room
12:00 PM QCMGA Prickly Pear Luncheon Madera Crystal Ballroom
12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1
12:30 PM PLPO Monthly Meeting Mesquite Room
12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room
6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsals Crystal Ballroom #1
6:00 PM Euchre Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
Friday, November 7
8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
9:00 AM Beginner Spanish Class with Rick Ocotillo Room
12:00 PM 2025 Fall Festival Set-Up Madera Crystal Ballroom
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Saguaro Room
1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Mesquite Room
Saturday, November 8
8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Saguaro Room
9:30 AM CHHQC Fashion Show Planning Mesquite Room
9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Saguaro Room
Sunday, November 9
12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsal Crystal Ballroom #1
Monday, November 10
7:30 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room
9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1
9:00 AM Beginner Spanish Class with Rick Mesquite Room
9:30 AM CHHQC Fashion Show Committee Kino Conference Room
12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
12:45 PM QCVGA Veterans Day Charity Golf & Luncheon Madera Crystal Ballroom
1:00 PM Tennis Club Board Meeting Gold Room
1:00 PM TWOQC Scholarship HS Monthly Meeting Kino Conference Room
1:00 PM Touched by Cancer Support Group Mesquite Room
1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2
1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room
3:45 PM Science Club Gold Room
4:00 PM All You Can Eat Pasta Night Madera Crystal Ballroom
4:30 PM All You Can Eat Pasta Night Madera Crystal Ballroom
4:30 PM All You Can Eat Pasta Night Madera Crystal Ballroom
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room
6:00 PM Monday Night Bunco Mesquite Room
6:00 PM All You Can Eat Pasta Night Madera Crystal Ballroom
Tuesday, November 11
8:00 AM Ladies Bridge Silver Room
8:00 AM PAG Christmas Ticket Sales Madera Foyer
9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
12:00 PM QCSAAC Monthly Meeting Kino Conference Room
12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room
1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room
1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room
2:00 PM TWOQC Programs Committee Gold Room
3:15 PM Pickleball Club Board Meeting Silver Room #2
6:00 PM Unit 21 Poker Ocotillo Room
Wednesday, November 12
7:30 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room
8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2
9:00 AM TWOQC Programs Open House Madera Crystal Ballroom
9:00 AM Beginner Spanish Class with Rick Ocotillo Room
9:15 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn
10:00 AM Genealogy Club Exec. Board Meeting Saguaro Room
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room
12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room
1:00 PM Unit 36 Bunco Gold Room
1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room
2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room
5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1
6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2
6:30 PM Photography Club Ocotillo Room
Thursday, November 13
8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2
9:00 AM ALC Meeting Silver Room #1
10:00 AM CHHQC Monthly Meeting Mesquite Room
10:00 AM QC9LGA General Meeting Ocotillo Room
11:30 AM QCVGA Monthly Board Meeting Saguaro Room
12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1
12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2
1:00 PM TWOQC Mexican Train Mesquite Room
1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room
1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room
6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsals Crystal Ballroom #1
6:00 PM Euchre Silver Room #2
6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1
Friday, November 14
7:30 AM CHHQC Fashion Show Ticket Sales Madera Foyer
8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1
9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room
9:00 AM Beginner Spanish Class with Rick Mesquite Room
10:00 AM TWOQC Exec. Board Meeting Kino Conference Room
12:45 PM TWOQC Programs Membership Meeting Ocotillo Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2
1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1
Saturday, November 15
8:00 AM Tines/Perdomo Wedding-Toi and Gregory Madera Crystal Ballroom
8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2
9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room
1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2
2:30 PM Democratic Club Monthly Program Ocotillo Room