June 15 – July 15 Clubs and Organizations Daily Activities and Special Events

For Creative Arts and Technology Center (CATC) schedules, please refer to the listings at each individual studio. For any Yoga or Tai Chi classes, etc., please contact Anza Athletic Club. The Crystal Ballroom, Gold, Zinc, Copper, Turquoise, and Silver rooms are located in the Madera Clubhouse, 2055 Kino Conference Center, located at building 1490-1. The TRQ is open daily from 8 a.m. to 9 p.m.
Room Key: Canyon Club Bistro • CCB, Copper Room Lounge • CRL, Crystal Ballroom • CBR, Gold Room • GLD, Kino Conference Room • KINO, Madera Patio & Lawn • MPL, Madera Foyer • FYR, Madera Grill Patio • MGP, Mesquite Room • MSQ, Ocotillo Room • OCO, Saguaro Room • SGR, Silver Room • SLV, Turquoise Room • TRQ, Zinc Room • ZNC
Monday, June 15
8:30 AM Chinese Mahjong SGR
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2
9:00 AM POA Board Meeting CBR
12:30 PM Mahjongg SGR
1:00 PM TWOQC- Com. Outreach Monthly Meeting KINO
1:00 PM TWOQC-Scholarship: AWE Committee GLD
1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2
1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
1:45 PM QC Ukulele Club OCT
3:30 PM Unit 20-Executive Committee KINO
3:45 PM Science Club GLD
4:00 PM All You Can Eat Pasta Night CBR
4:30 PM All You Can Eat Pasta Night CBR
4:30 PM All You Can Eat Pasta Night CBR
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV
6:00 PM All You Can Eat Pasta Night CBR
Tuesday, June 16
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ
9:00 AM Mahjongg SGR
12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1
12:30 PM Canasta Cards SLV #2
1:00 PM American Mahjongg SGR
1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD
1:45 PM QC Meditation Circle OCT
5:30 PM QC Computer Club-General Meeting MSQ
Wednesday, June 17
7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL
7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-Sanctioned SLV #1
12:30 PM Chicago Bridge MSQ
1:00 PM 3rd Wednesday Bunco GLD
1:15 PM QC Philosophy Club KINO
2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR
5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1
6:00 PM Men’s Poker SLV #2
6:00 PM PAG- Chorus RehearsalCBR #1
Thursday, June 18
8:45 AM Thursday Canasta SLV #2
12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2
12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings & Workshops KINO
12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
2:00 PM Bingo CBR
5:45 PM Euchre Club SLV #2
6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
Friday, June 19
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-Sanctioned SLV #1
9:00 AM QC Republican Club- Monthly MeetingCBR #1
9:00 AM Mahjongg SGR
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1
1:00 PM QC Billiards Meeting KINO
1:30 PM Let’s Travel Club-General Monthly Meeting MSQ
Saturday, June 20
8:00 AM Verdin Santa Cruz Wedding – Antoinette and Eugene CBR
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
2:30 PM Democratic Club: Monthly Meeting MSQ
Sunday, June 21
8:00 AM Virgen Santos Wedding CBR #1
12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
Monday, June 22
8:30 AM Chinese Mahjong SGR
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2
12:30 PM Mahjongg SGR
1:00 PM TWOQC-Game Group MSQ
1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2
1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
1:45 PM QC Ukulele Club OCT
3:45 PM Science Club GLD
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV
Tuesday, June 23
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ
8:30 AM Quail Creek Firewise Task Force KINO
9:00 AM Mahjongg SGR
12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1
12:30 PM Canasta Cards SLV #2
1:00 PM American Mahjongg SGR
1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD
1:30 PM PAG-Monthly Meeting KINO
6:00 PM Unit 21 Poker OCT
Wednesday, June 24
7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL
7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
10:00 AM QC Staff Meeting GLD
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-Sanctioned SLV #1
12:30 PM Chicago Bridge MSQ
1:15 PM QC Philosophy Club KINO
2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR
3:15 PM Election Committee Meeting KINO
5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1
5:00 PM Wine Tasting CBR
6:00 PM Men’s Poker SLV #2
Thursday, June 25
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM ALC Committee Meeting SLV #1
8:45 AM Thursday Canasta SLV #2
12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2
12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings & Workshops KINO
12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
1:00 PM Caring Hearts & Hands: Quarterly Social Meeting MSQ
3:30 PM Critters Club-Meeting/Event OCT
5:45 PM Euchre Club SLV #2
6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
Friday, June 26
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-Sanctioned SLV #1
9:00 AM Mahjongg SGR
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1
7:00 PM Set UP Saturday Blood Drive in SLV 1&2 SLV
Saturday, June 27
7:30 AM Red Cross Blood Drive SLV
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SGR
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SGR
Sunday, June 28
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
12:30 PM Santa Rita Poker SLV
12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
Monday, June 29
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM Chinese Mahjong SGR
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2
12:30 PM Mahjongg SGR
1:00 PM TWOQC-Scholarship: Leadership Committee KINO
1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2
1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
1:45 PM QC Ukulele Club OCT
3:45 PM Science Club GLD
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV
Tuesday, June 30
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ
9:00 AM Mahjongg SGR
12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1
12:30 PM Canasta Cards SLV #2
1:00 PM American Mahjongg SGR
1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD
1:45 PM QC Meditation Circle OCT
Wednesday, July 01
7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL
7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
9:15 AM QC Genealogy Club-General Meeting OCT
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-Sanctioned SLV #1
12:30 PM Chicago Bridge MSQ
1:15 PM QC Philosophy Club KINO
2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR
5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1
6:00 PM Men’s Poker SLV #2
Thursday, July 02
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:45 AM Thursday Canasta SLV #2
12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2
12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings & Workshops KINO
12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
4:00 PM QCMGA Handicap Comm-Monthly Meeting KINO
5:45 PM Euchre Club SLV #2
6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
6:00 PM PAG- Chorus RehearsalCBR #1
Friday, July 03
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-Sanctioned SLV #1
9:00 AM Mahjongg SGR
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1
Saturday, July 04
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
Sunday, July 05
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
Monday, July 06
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM Chinese Mahjong SGR
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2
12:30 PM Mahjongg SGR
1:00 PM TWOQC-Scholarship: Full Committee KINO
1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2
1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
1:45 PM QC Ukulele Club OCT
3:45 PM Science Club GLD
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV
7:00 PM Monday Night Book Club GLD
Tuesday, July 07
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ
9:00 AM Mahjongg SGR
12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1
12:30 PM Canasta Cards SLV #2
1:00 PM American Mahjongg SGR
1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD
1:45 PM QC Meditation Circle OCT
3:00 PM QC Lady 9ers-Board Meeting KINO
4:00 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party CCB
5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party CCB
5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party CCB
Wednesday, July 08
7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL
7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ
8:00 AM TWOQC-Donation Bins FYR
10:00 AM QC Genealogy Club-Exec Board Meeting SGR
10:30 AM QC Villas HOA-Welcome Orientation KINO
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-Sanctioned SLV #1
12:30 PM Chicago Bridge MSQ
1:00 PM Unit 36 Bunco GLD
1:15 PM QC Philosophy Club KINO
2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR
5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1
6:00 PM Photography Club-Monthly General Meeting OCT
6:00 PM Men’s Poker SLV #2
Thursday, July 09
8:30 AM ALC Committee Meeting SLV #1
8:45 AM Thursday Canasta SLV #2
9:30 AM Democratic Club-Executive Committee Meeting KINO
10:00 AM Caring Hearts & Hands: Monthly Club Meeting MSQ
11:15 AM QCVGA-Monthly Board Meeting SGR
12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2
12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings & Workshops KINO
12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1
1:00 PM TWOQC-Games Group MSQ
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
5:45 PM Euchre Club SLV #2
6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
6:00 PM PAG- Chorus RehearsalCBR #1
Friday, July 10
8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-Sanctioned SLV #1
9:00 AM Mahjongg SGR
10:00 AM TWOQC- Monthly Exec Board Meeting KINO
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1
3:00 PM Wedding Tasting – Vanessa CRL
4:00 PM Republican Club- 250th Birthday of the USACBR #1
Saturday, July 11
8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2
Sunday, July 12
12:30 PM Santa Rita Poker SLV
12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ
1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR
Monday, July 13
8:00 AM Caring Hearts & Hands: YOTO Back to School Collection FYR
8:30 AM Chinese Mahjong SGR
9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2
10:30 AM QC Villas HOA-Monthly Member Meeting OCT
12:30 PM Touched by Cancer Support Group MSQ
12:30 PM Mahjongg SGR
12:45 PM Tennis Club-Board of Directors Meeting GLD
1:00 PM TWOQC- Scholarship: High School Committee KINO
1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2
1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1
1:45 PM QC Ukulele Club OCT
3:45 PM Science Club GLD
4:15 PM Rummikub Club SGR
5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV
5:30 PM Monday Night Bunco MSQ
Tuesday, July 14
8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1
8:00 AM Caring Hearts & Hands: YOTO Back to School Collection FYR
8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ
9:00 AM Mahjongg SGR
12:00 PM QC Activities Council-Monthly Meeting KINO
12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1
12:30 PM Canasta Cards SLV #2
1:00 PM American Mahjongg SGR
1:45 PM QC Meditation Circle OCT
2:00 PM QCMGA-Monthly Board Meeting KINO
2:00 PM TWOQC-Programs Monthly Meeting GLD
4:30 PM QC Pickleball Board Meetings SLV
6:00 PM Unit 21 Poker OCT
Wednesday, July 15
7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL
7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2
8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ
8:00 AM Caring Hearts & Hands: YOTO Back to School Collection FYR
12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-Sanctioned SLV #1
12:30 PM Chicago Bridge MSQ
1:00 PM 3rd Wednesday Bunco GLD
1:15 PM QC Philosophy Club KINO
2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR
3:30 PM Unit 20-Executive Committee KINO
5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1
6:00 PM Men’s Poker SLV #2
6:00 PM PAG- Chorus RehearsalCBR #1