QCMGA Results

QCMGA Event
May 26
Individual Net
Gold Flight
1. Mark Lindley 72, 2. Richard Wiley 73; 3. Mike J. Neely 76.
Silver Flight 1
1. Alex Soto 69; 2. Jay Allred 72; 3. Vance Gross 73; 4. Mike Fox, Sr 74.
Silver Flight 2
1. Dale Backus 68; 2. Kyle Evens 69; 3. Reed Nelson 74; 4. Alan Bravin 77.
Silver Flight E
1. John Terveen 71; 2. William Price 71; 3. Ron Hammond 72; 4. Mike Ladd 74.
SSC Flight
1. Jack Jiampetti 69;2. Stan Mocek 71; 3. Elza Harmon 72; 4. Ralph Ziebro 72.
SSC/COP/TPZ Flight
1. John Shevlin 70; 2.Russell Adamson, Jr 72; 3. Bob Rowland 72; 4. Richard Ruge 73.
2-Man Shamble, Pick Your Partner
Clark Anderson
Gold Silver Flight
1. David Kromer, Jeff Guest -7l 2. Bill Sheppard, Dale Backus -7; 3. Brett Hiller, Mike Fox, Sr -7.
Silver Flight 1
1. Dennis Pechan, Chuck Sobiech -8; 2. Vance Gross, Steven Mooneyham -7; 3. Steven Arendt, Kyle Evens -6.
Silver Flight 2
1. Ray Hayward, Jeff Uhler -11; 2. Doug McCune, Reed Nelson -9; 3. Daniel Ward, David Meadows -8.
SSC Flight
1. Michael Neely, Greg Bengeult -9; 2. Allen Mitro, Richard Johnson -5; 3. Bob Erickson, James Easley -3.
SSC/Topaz Flight
1. John Seeger, Jim Baietto -4; 2. Stan Mocek, John Shevlin -4; 3. Jeffrey Hoover, Richard Ruge -2.
4 Ball 2 Man Chicago (Pick your Own Partner)
Gold/Silver Flight
1. Ted Long, Bl(John Ojar), Quota Score(QS) +1
2. Mitchel Matheys, Bob Laurine, QS -6
3. Jim Lubinski, Larry Hernandez, QS -7
Silver Flight
1. Doug McCune, Reed Nelson, QS 0
2. Dale Backus, Chuck Sobiech, QS -5
3. Bl(David Meadows), Alfred Gong, QS -7
SSC Flight
1. Michael Neely, Greg Bengeult, QS -4
2. Rich Morgan, John Burns, QS -7
3. Bob Erickson, James Easley, QS -8.