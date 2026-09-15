QCLGA Results

PYP 3 Person Step Aside Scramble July 23
Flight 1 1st: Carol Vukovick, Cynthia Gong, Jean Kienitz; 2nd: Alicia Hiller, Elizabeth Cornell, Debbie Riddell; 3rd: Joan Malone, Jane Gibson, Dena Knox.
Flight 2 1st: Alice Dyke, Mary Ann Hagermann, Stacia Sower; 2nd: Sung Whitehead, Cheryl Opsal, Cheryl Collyer; 3rd: Teri Bartlett, Becky Rice, Ronnee Epstein.
Flight 3 1st: Cindy Robinson, Stephenie Sacca, Julie Mocek; 2nd: Debbie Dezell, Debi Nelson, Karen Conroy; 3rd: Kathy Printz, Phyllis O’Brien, Margith Baker.
Lowest Putts July 30
Flight 1: 1st: Sung Whitehead; 2nd: Tie: Dena Knox, Becky Rice.
Flight 2: 1st: Tie: Elly Cashel, Cynthia Gong.
Flight 3: 1st: Tie: Marie Cook, Sharon Schoen; 2nd: Kathy Printz.
Flight 4: 1st: Tie: Karen Conroy, Stephenie Sacca; 3rd: Tie: Kandi Roy, Linda Kelly, Cindy Robinson.
Net O.N.E.S. Aug. 6
Flight 1: 1st Becky Rice; 2nd Brandee Hogg; 3rd Robin Brannan.
Flight 2: 1st Sonia Heeren; 2nd Sung Whitehead; 3rd Cynthia Gong.
Flight 3: 1st Marie Cook; 2nd Sherry Morris; 3rd Bonny Wilcox.
Flight 4: 1st Tie Stephenie Sacca, Phyllis O’Brien.
Flight 5: 1st Linda Kelly; 2nd Cindy Robinson; 3rd Janet Wegner.
Net T’s and F’s Aug. 13
Flight 1: 1st Robin Brannan; 2nd Bobbi Jo Rathvon; 3rd Becky Rice.
Flight 2: 1st Sonia Heeren; 2nd Sung Whitehead; 3rd Elly Cashel.
Flight 3: 1st Marie Cook; 2nd Kathy Linn; 3rd Kathy Coleman.
Flight 4: 1st Stephenie Sacca; 2nd Phyllis O’Brien; 3rd Mj Cooley