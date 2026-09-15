QCMGA Results

Four Ball Match Play Round Robin Tournament, Aug. 5, 7, and 12
Clark Anderson
Match Play Results
Flight 1 Gold: 1. Davis and Soto, 62 Points; 2. Long and Neely, 59
Flight 2 Silver A: 1. Ojar and Pechan, 62 Points; 2. Arendt and McNew, 59
Flight 3 Gld/Sil/SCC: 1. Baker and Lubinski, 64 Points; 2. Gross and Padilla, 60
Flight 4 Silver/SCC: 1. Martinez and Parsons, 69 Points; 2. Anderson and Backus, 59
Flight 5 SCC A: 1. Bengeult and Neely, 65 Points; 2. Huisel and Sutton, 62
Flight 6 Silver/SCC: 1. Easley and Erickson, 68 Points; 2. Baletto and Morgan, 65