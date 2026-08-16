QCLGA Results

Four Clubs and a Putter July 2
Flight 1: 1st Karen Stensrud; 2nd Jan Scissons; 3rd Becky Rice.
Flight 2: 1st Sung Whitehead; 2nd Sonia Heeren; 3rd Elly Cashel.
Flight 3: 1st Dianna Nelson; 2nd Cheryl Collyer; 3rd Debbie Dezell.
Flight 4: 1st Phyllis O’Brien; 2nd Linda Klaus; 3rd Ronnee Epstein.
Flight 5: 1st Julie Mocek; 2nd Beth Davis; 3rd Karen Conroy.
Individual Match Play July 9
Winners: Cindy Robinson, Linda K. Scott, Cynthia Gong, Debi Nelson, Dianna Nelson, Susan Roberts, Robin Brannan, Alice Dyke, Bobbi Jo Rathvon, Kate Schwartz, Dena Knox, Sherry Morris, Sung Whitehead, Debbie Dezell, Becky Rice.
Tied: Phyllis O/Brien, Linda Klaus.
Net T.E.N. July 16
Flight 1: 1st Joan Malone; 2nd Karen Stensrud.
Flight 2: 1st Alice Dyke; 2nd Sherry Morris.
Flight 3: 1st Mary Ann Hagermann; 2nd Elly Cashel.
Flight 4: 1st Frances Martin; 2nd Linda Klaus; 3rd Phyllis O’Brien.
Flight 5: 1st Stephanie Sacca; 2nd Linda Kelly; 3rd Janet Mathis.