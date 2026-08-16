Sports, August 2026

QCMGA Results

Individual Match Play Round Robin

June 23 to 30

Gold Flight 1: 1st Mike Neely, 2nd Kevin Malone

Gold Flight 2: 1st Daniel Ward, 2nd Richard Willey

Silver Flight 1: 1st Randy Davis, 2nd Dale Backus

Silver Flight 2: 1st Bob Lautine, 2nd Mike Fox, Sr.

Silver Flight 3: 1st Alan Bravin, 2nd Jim Lubinski

Silver Flight 4: 1st Kyle Evens, 2nd Gene Knox

Silver Flight 5: 1st Reed Nelson, 2nd David Meadows

Silver Flight 6: 1st Ray Menard, 2nd Ted Harrison

SSC Flight 1: 1st Elza Harmon, 2nd Steve Jarret

SSC Flight 2: 1st Alfred Gong, 2nd Bob Erickson

SSC Flight 3: 1st Greg Bengeult, 2nd James Easley

Results of QCMGA Events July 14 and July 21

July 14—ABCD Silver/Copper

1. Jock Olson, Chuck Sobiech, Howard Huisel, John Shevlin -18

2. Mike Fox Sr. Gene Knox, John Seeger, Rick Sutton -13

3. John Parker, Reed Nelson, Bob Erickson, James Easley -12

4. Steve Arendt, Steve Perry, Alfred Gong, B(John Shevlin) -11

July 21—Two-Man Chapman

Gold/Silver Flight

1. David Tonso, Mike J. Neely -7

2. Bill Sheppard, Bob Spetter -6

3. Bob Laurine, Mike Fox Sr. -6

Silver Flight

1. Barry Davis, Reed Nelson -8

2. Kelly Michaelis, Kurt Eilo -7

3. Daniel Ward, David Meadows -6

4. Gene Knox, Steven Parker -6

SSC/Copper Flight

1. Leo Padilla. Tracey Austell -8

2. Alfred Gong, Bob Rowland -6

3. Howard Huisel, JB King -4

4. Joel Otterson, Rick Sutton -3.