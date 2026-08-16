QCMGA Results

Individual Match Play Round Robin
June 23 to 30
Gold Flight 1: 1st Mike Neely, 2nd Kevin Malone
Gold Flight 2: 1st Daniel Ward, 2nd Richard Willey
Silver Flight 1: 1st Randy Davis, 2nd Dale Backus
Silver Flight 2: 1st Bob Lautine, 2nd Mike Fox, Sr.
Silver Flight 3: 1st Alan Bravin, 2nd Jim Lubinski
Silver Flight 4: 1st Kyle Evens, 2nd Gene Knox
Silver Flight 5: 1st Reed Nelson, 2nd David Meadows
Silver Flight 6: 1st Ray Menard, 2nd Ted Harrison
SSC Flight 1: 1st Elza Harmon, 2nd Steve Jarret
SSC Flight 2: 1st Alfred Gong, 2nd Bob Erickson
SSC Flight 3: 1st Greg Bengeult, 2nd James Easley
Results of QCMGA Events July 14 and July 21
July 14—ABCD Silver/Copper
1. Jock Olson, Chuck Sobiech, Howard Huisel, John Shevlin -18
2. Mike Fox Sr. Gene Knox, John Seeger, Rick Sutton -13
3. John Parker, Reed Nelson, Bob Erickson, James Easley -12
4. Steve Arendt, Steve Perry, Alfred Gong, B(John Shevlin) -11
July 21—Two-Man Chapman
Gold/Silver Flight
1. David Tonso, Mike J. Neely -7
2. Bill Sheppard, Bob Spetter -6
3. Bob Laurine, Mike Fox Sr. -6
Silver Flight
1. Barry Davis, Reed Nelson -8
2. Kelly Michaelis, Kurt Eilo -7
3. Daniel Ward, David Meadows -6
4. Gene Knox, Steven Parker -6
SSC/Copper Flight
1. Leo Padilla. Tracey Austell -8
2. Alfred Gong, Bob Rowland -6
3. Howard Huisel, JB King -4
4. Joel Otterson, Rick Sutton -3.