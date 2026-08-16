July 15 – August 15, 2026 Clubs and Organizations Daily Activities and Special Events

For Creative Arts and Technology Center (CATC) schedules, please refer to the listings at each individual studio. For any Yoga or Tai Chi classes, etc., please contact Anza Athletic Club. The Crystal Ballroom, Gold, Zinc, Copper, Turquoise, and Silver rooms are located in the Madera Clubhouse, 2055 Kino Conference Center, located at building 1490-1. The TRQ is open daily from 8 a.m. to 9 p.m.

Room Key: Canyon Club Bistro • CCB, Copper Room Lounge • CRL, Crystal Ballroom • CBR, Gold Room • GLD, Kino Conference Room • KINO, Madera Patio & Lawn • MPL, Madera Foyer • FYR, Madera Grill Patio • MGP, Mesquite Room • MSQ, Ocotillo Room • OCT, Saguaro Room • SGR, Silver Room • SLV, Turquoise Room • TRQ, Zinc Room • ZNC

Saturday, August 15

8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

2:30 PM Democratic Club: Monthly Meeting MSQ

3:30 PM Unit 20-Executive Committee KINO

5:00 PM PAG-Quail Creek’s Got Talent CBR

Sunday, August 16

12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

Monday, August 17

8:30 AM Chinese Mahjong SGR

9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2

9:00 AM POA Board Meeting CBR

12:30 PM Mahjongg SGR

1:00 PM TWOQC- Com. Outreach

Monthly Meeting KINO

1:00 PM TWOQC-Scholarship: AWE Committee GLD

1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2

1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

1:45 PM QC Ukulele Club OCT

3:45 PM Science Club GLD

4:00 PM All You Can Eat Pasta Night CBR

4:30 PM All You Can Eat Pasta Night CBR

4:30 PM All You Can Eat Pasta Night CBR

5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV

6:00 PM All You Can Eat Pasta Night CBR

Tuesday, August 18

8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1

8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ

9:00 AM Mahjongg SGR

12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1

12:30 PM Canasta Cards SLV #2

1:00 PM American Mahjongg SGR

1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD

1:45 PM QC Meditation Circle OCT

5:30 PM QC Computer Club-General Meeting MSQ

Wednesday, August 19

7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL

7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2

8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ

12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-

Sanctioned SLV #1

12:30 PM Chicago Bridge MSQ

1:00 PM 3rd Wednesday Bunco GLD

1:15 PM QC Philosophy Club KINO

2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1

6:00 PM Men’s Poker SLV #2

Thursday, August 20

8:45 AM Thursday Canasta SLV #2

10:00 AM TWOQC-Scholarship Development

Committee MSQ

12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2

12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings &

Workshops KINO

12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

2:00 PM Bingo CBR

5:45 PM Euchre Club SLV #2

6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

Friday, August 21

8:00 AM QC Republican Club- Monthly Meeting MSQ

8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-

Sanctioned SLV #1

9:00 AM Mahjongg SGR

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1

1:00 PM QC Billiards Meeting KINO

1:30 PM Let’s Travel Club-General Monthly

Meeting MSQ

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

7:00 PM Set UP Saturday Blood Drive in SLV 1&2 SLV

Saturday, August 22

8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

Sunday, August 23

12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

Monday, August 24

8:30 AM Chinese Mahjong SGR

9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2

12:30 PM Mahjongg SGR

1:00 PM TWOQC-Scholarship: Leadership

Committee KINO

1:00 PM TWOQC-Game Group MSQ

1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2

1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

1:45 PM QC Ukulele Club OCT

3:45 PM Science Club GLD

5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV

Tuesday, August 25

8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1

8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ

8:30 AM Quail Creek Firewise Task Force KINO

9:00 AM Mahjongg SGR

12:30 PM TWOQC-Programs: Trivia Event CBR #1

12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1

12:30 PM Canasta Cards SLV #2

1:00 PM American Mahjongg SGR

1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD

1:30 PM PAG-Monthly Meeting KINO

1:45 PM QC Meditation Circle OCT

6:00 PM Unit 21 Poker OCT

Wednesday, August 26

7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL

7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2

8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ

10:00 AM QC Staff Meeting GLD

12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-

Sanctioned SLV #1

12:30 PM Chicago Bridge MSQ

1:15 PM QC Philosophy Club KINO

2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR

5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1

6:00 PM Men’s Poker SLV #2

Thursday, August 27

8:30 AM ALC Committee Meeting SLV #1

8:45 AM Thursday Canasta SLV #2

12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2

12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings &

Workshops KINO

12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

3:30 PM Critters Club-Meeting/Event OCT

5:45 PM Euchre Club SLV #2

6:00 PM PAG-Chorus Rehearsal CBR #1

6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

Friday, August 28

8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-

Sanctioned SLV #1

9:00 AM Mahjongg SGR

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1

5:00 PM Epi-Do Not Book CBR

Saturday, August 29

7:30 AM Red Cross Blood Drive SLV

8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SGR

9:00 AM Lily’s After Wedding Breakfast Off-site

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

Sunday, August 30

12:30 PM Santa Rita Poker SLV

12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

Monday, August 31

8:30 AM Chinese Mahjong SGR

9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2

12:30 PM Mahjongg SGR

1:00 PM TWOQC-Scholarship: Full Committee KINO

1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2

1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

1:45 PM QC Ukulele Club OCT

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

3:45 PM Science Club GLD

5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV

Tuesday, September 01

8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1

8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ

9:00 AM Mahjongg SGR

12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1

12:30 PM Canasta Cards SLV #2

1:00 PM American Mahjongg SGR

1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD

1:45 PM QC Meditation Circle OCT

3:00 PM QC Lady 9ers-Board Meeting KINO

4:30 PM QC RV Club-Monthly Meeting SLV #1

Wednesday, September 02

7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL

7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2

8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ

9:15 AM QC Genealogy Club-General Meeting OCT

12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-

Sanctioned SLV #1

12:30 PM Chicago Bridge MSQ

1:15 PM QC Philosophy Club KINO

2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1

6:00 PM Men’s Poker SLV #2

Thursday, September 03

8:45 AM Thursday Canasta SLV #2

12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2

12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings &

Workshops KINO

12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1

1:00 PM Partners Losing Partners Outreach-

Meeting MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

4:00 PM QCMGA Handicap Comm-Monthly

Meeting KINO

5:45 PM Euchre Club SLV #2

6:00 PM PAG-Chorus Rehearsal CBR #1

6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

Friday, September 04

8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-

Sanctioned SLV #1

9:00 AM Mahjongg SGR

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

Saturday, September 05

8:00 AM Francisco Quince CBR

8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

Sunday, September 06

12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

Monday, September 07

8:30 AM Chinese Mahjong SGR

9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2

12:30 PM Mahjongg SGR

1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2

1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

1:45 PM QC Ukulele Club OCT

3:45 PM Science Club GLD

5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV

Tuesday, September 08

8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1

8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ

9:00 AM Mahjongg SGR

10:00 AM TWOQC- Scholarship Meeting KINO

12:00 PM QC Activities Council-Monthly Meeting KINO

12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1

12:30 PM Canasta Cards SLV #2

1:00 PM American Mahjongg SGR

1:45 PM QC Meditation Circle OCT

2:00 PM QCMGA-Monthly Board Meeting KINO

2:00 PM TWOQC-Programs Monthly Meeting GLD

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

4:00 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party CCB

4:30 PM QC Pickleball Board Meetings SLV

5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party CCB

5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party CCB

6:00 PM Unit 21 Poker OCT

Wednesday, September 09

7:30 AM QC Lady Putters-Weekly Putting MPL

7:45 AM QC Foreign Affairs-Discussion Group SLV #2

8:00 AM QC Men’s Bible Study MSQ

10:00 AM QC Genealogy Club-Exec Board Meeting SGR

11:30 AM QC Lady Putters-Luncheon Meeting CBR #1

12:30 PM Mixed Duplicate Bridge: Non-

Sanctioned SLV #1

12:30 PM Chicago Bridge MSQ

1:00 PM Unit 36 Bunco GLD

1:15 PM QC Philosophy Club KINO

2:00 PM Unit 11: Ponytail & Mahjongg SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

5:00 PM Wed Night Mixed Poker SLV #1

6:00 PM Photography Club-Monthly General

Meeting OCT

6:00 PM Men’s Poker SLV #2

Thursday, September 10

8:30 AM ALC Committee Meeting SLV #1

8:45 AM Thursday Canasta SLV #2

9:30 AM Democratic Club-Executive Committee

Meeting KINO

10:00 AM Caring Hearts & Hands: Monthly Club

Meeting MSQ

10:30 AM QC Lady 9ers-General Meeting GLD

11:15 AM QCVGA-Monthly Board Meeting SGR

12:00 PM Poneytail Canasta SLV #2

12:30 PM QC Writers & Poets: Meetings &

Workshops KINO

12:30 PM Friendly Hand Knee & Foot Canasta SLV #1

1:00 PM TWOQC-Games Group MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

5:45 PM Euchre Club SLV #2

6:00 PM PAG-Chorus Rehearsal CBR #1

6:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

Friday, September 11

8:15 AM Mixed Duplicate Bridge- Non-

Sanctioned SLV #1

9:00 AM Mahjongg SGR

10:00 AM TWOQC- Monthly Exec Board Meeting KINO

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Friendly Mahjong SLV #1

Saturday, September 12

8:30 AM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

1:00 PM Hand + Foot Progressive Canasta SLV #2

Sunday, September 13

12:30 PM Santa Rita Poker SLV

12:30 PM Sunday Hand Foot & Knee Canasta MSQ

1:00 PM Unit 15 Mahjong SGR

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

6:00 PM PAG-Christmas Show Rehearsals CBR #1

Monday, September 14

8:30 AM Chinese Mahjong SGR

9:00 AM Intermediate Bridge Lessons & Play SLV #2

10:30 AM QC Villas HOA-Monthly Member Meeting OCT

12:30 PM Touched by Cancer Support Group MSQ

12:30 PM Mahjongg SGR

12:45 PM Tennis Club-Board of Directors Meeting GLD

1:00 PM TWOQC- Scholarship: High School

Committee KINO

1:00 PM Mexican Train Dominoes SLV #2

1:00 PM Pinochle-Cards SLV #1

1:45 PM QC Ukulele Club OCT

3:00 PM PAG-Fall Play Rehearsal CBR #1

3:45 PM Science Club GLD

4:15 PM Rummikub Club SGR

5:00 PM Texas Hold ‘em Poker SLV

5:30 PM Monday Night Bunco MSQ

7:00 PM Monday Night Book Club GLD

Tuesday, September 15

8:00 AM Ladies’ Tuesday Bridge SLV #1

8:30 AM Ladies Duplicate Bridge MSQ

9:00 AM Mahjongg SGR

11:00 AM QC Unit Rep Club- Members Luncheon & Monthly Meeting CBR

12:30 PM QC Ladies Bible Study SLV #1

1:00 PM American Mahjongg SGR

1:00 PM Unit 22 Mahjongg GLD

1:45 PM QC Meditation Circle OCT

3:30 PM Unit 20-Executive Committee KINO

5:30 PM QC Computer Club-General Meeting MSQ