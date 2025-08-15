August 15 through September 15 Clubs and Organizations Daily Activities and Special Events

For Creative Arts and Technology Center (CATC) schedules, please refer to the listings at each individual studio. For any Yoga or Tai Chi classes, etc., please contact Anza Athletic Club. The Crystal Ballroom, Gold, Zinc, Copper, Turquoise, and Silver Rooms are located in the Madera clubhouse, 2055 Kino Conference Center, located at building 1490-1. The Turquoise Room is open daily from 8 a.m. to 9 p.m.



Friday, August 15



8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



12:00 PM Reed Celebration of Life Copper Room Lounge



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1



1:30 PM Let’s Travel Club General Meeting Mesquite Room



5:00 PM PAG Talent Show Rehearsal Crystal Ballroom #1



Saturday, August 16



8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2



2:30 PM Democratic Club Monthly Program Ocotillo Room



5:30 PM PAG Talent Show Madera Crystal Ballroom



Sunday, August 17



12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



Monday, August 18



9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room



9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1



10:00 AM POA Board Meeting Closed Session Kino Conference Room



10:30 AM QC Villas HOA Monthly Member Meeting Ocotillo Room



12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM TWOQC Community Outreach Monthly Meeting Kino Conference Room



1:00 PM TWOQC Scholarship WIT Monthly Meeting Gold Room



1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2



1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



1:00 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room



3:45 PM Science Club Gold Room



5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room



Tuesday, August 19



8:00 AM Ladies Bridge Silver Room



9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room



1:00 PM Mah Jongg American Gold Room



1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room



1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room



Wednesday, August 20



8:00 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn



8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room



8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2



11:30 AM Summer Gelato Social Copper Room Lounge



12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room



12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room



1:00 PM Bunco & More Gold Room



1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room



2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room



5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1



6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2



Thursday, August 21



8:00 AM Republican Club Monthly Meeting Ocotillo Room



8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2



10:00 AM TWOQC Scholarship Development Committee Kino Conference Room



12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1



12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room



2:00 PM Bingo Madera Crystal Ballroom



3:00 PM Unit 20/23 Events Committee Kino Conference Room



3:15 PM Villas HOA ALC Monthly Meeting Mesquite Room



6:00 PM Euchre Silver Room #2



6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



Friday, August 22



8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM QC Billiards Board Meeting Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1



Saturday, August 23



8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2



Sunday, August 24



12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



Monday, August 25



9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room



9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1



9:30 AM 567 Workshops Tax Seminar Ocotillo Room



12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2



1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



1:00 PM TWOQC Scholarship Leadership Team Monthly Meeting Kino Conference Room



1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room



3:45 PM Science Club Gold Room



5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room



Tuesday, August 26



8:00 AM Ladies Bridge Silver Room



8:00 AM La Posada Breakfast Seminar Crystal Ballroom #3



9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



9:00 AM Firewise Task Force Monthly Meeting Kino Conference Room



12:30 PM TWOQC Trivia Night Crystal Ballroom #1



12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room



1:00 PM Mah Jongg American Gold Room



1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room



1:30 PM PAG Monthly Meeting Kino Conference Room



1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room



3:00 PM Pottery & Sculpture Club Board Meeting Silver Room #1



4:00 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro



5:30 PM Tuesdays @ Horizons Pizza Party Canyon Club Bistro



6:00 PM Unit 21 Poker Ocotillo Room



Wednesday, August 27



8:00 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn



8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room



8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2



12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room



12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room



1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room



2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room



5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1



6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2



Thursday, August 28



8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2



12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1



12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room



3:30 PM Critters Club General Meeting Ocotillo Room



6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsals Crystal Ballroom #1



6:00 PM Euchre Silver Room #2



6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



7:00 PM Outdoor Movie Night Madera Clubhouse Patio and Lawn



Friday, August 29



8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1



6:00 PM Wine Dinner Copper Room Lounge



Saturday, August 30



8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2



3:00 PM Solivasmeranza Quinceañera Madera Crystal Ballroom



Sunday, August 31



12:30 PM Santa Rita Poker Silver Room



12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



Monday, September 11



8:30 AM TWOQC Javelina Hoedown Ticket Sales Madera Foyer



9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room



9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1



12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2



1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



1:00 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room



3:45 PM Science Club Gold Room



5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room



Tuesday, September 12



8:00 AM Ladies Bridge Silver Room



9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room



1:00 PM Mah Jongg American Gold Room



1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room



1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room



3:00 PM QCL9ers Board Meeting Kino Conference Room



4:00 PM RV Club General Meeting Silver Room



Wednesday, September 13



8:00 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn



8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room



8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2



8:30 AM TWOQC Javelina Hoedown Ticket Sales Madera Foyer



9:30 AM Genealogy Club Ocotillo Room



12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room



12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room



1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room



2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room



5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1



6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2



Thursday, September 14



8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2



12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1



12:30 PM PLPO Monthly Meeting Mesquite Room



12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room



2:00 PM Cornerstone Retirement Solutions Seminar Crystal Ballroom #3



6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsals Crystal Ballroom #1



6:00 PM Euchre Silver Room #2



6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



Friday, September 15



8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1



8:30 AM TWOQC Javelina Hoedown Ticket Sales Madera Foyer



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1



Saturday, September 16



8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2



Sunday, September 17



12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



Monday, September 18



9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room



9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1



10:00 AM WOQCC Membership Meeting Mesquite Room



12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM Tennis Club Board Meeting Gold Room



1:00 PM TWOQC Scholarship (Full Committee) Kino Conference Room



1:00 PM Touched by Cancer Support Group Mesquite Room



1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2



1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room



3:45 PM Science Club Gold Room



5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room



6:00 PM Monday Night Bunco Mesquite Room



7:00 PM Book Club Gold Room



Tuesday, September 19



8:00 AM Ladies Bridge Silver Room



8:30 AM TWOQC Javelina Hoedown Ticket Sales Madera Foyer



9:00 AM Ladies Duplicate Bridge Mesquite Room



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



12:00 PM QCSAAC Monthly Meeting Kino Conference Room



12:30 PM QC Women’s Bible Study Silver Room



1:00 PM Mah Jongg American Saguaro Room



1:45 PM QC Meditation Circle Ocotillo Room



2:00 PM TWOQC Programs Committee Gold Room



3:00 PM QCMGA Monthly Board Meeting Kino Conference Room



3:15 PM Pickleball Club Board Meeting Silver Room #2



6:00 PM Unit 21 Poker Ocotillo Room



Wednesday, September 10



8:00 AM QC Lady Putters Weekly Putting Madera Clubhouse Patio and Lawn



8:00 AM QC Men’s Bible Study Mesquite Room



8:00 AM Foreign Affairs Group Silver Room #2



10:00 AM Genealogy Club Executive Board Meeting Saguaro Room



11:30 AM QC Lady Putters Lunch Meeting Crystal Ballroom #1



12:30 PM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room



12:30 PM Mixed Party Bridge Chicago Mesquite Room



1:00 PM Unit 36 Bunco Gold Room



1:30 PM Philosophy Club Kino Conference Room



2:00 PM Unit 11 Ponytail Canasta/Mah Jongg Saguaro Room



3:00 PM QCLGA Board Meeting Kino Conference Room



3:00 PM Try & Buy Wine Tasting Copper Room Lounge



5:15 PM Mixed Poker Silver Room #1



6:00 PM Men’s Poker Night Silver Room #2



6:30 PM Photography Club Ocotillo Room



Thursday, September 11



8:30 AM TWOQC Javelina Hoedown Ticket Sales Madera Foyer



8:45 AM Canasta 9 a.m. Silver Room #2



9:00 AM ALC Meeting Silver Room #1



9:45 AM Democratic Club Executive Committee Kino Conference Room



10:00 AM CHHQC Monthly Meeting Mesquite Room



10:00 AM QC9LGA General Meeting Ocotillo Room



11:30 AM QCVGA Monthly Board Meeting Saguaro Room



12:30 PM Gentle Hand/Knee/Foot Canasta Silver Room #1



12:30 PM Ponytail Canasta Silver Room #2



1:00 PM TWOQC Mexican Train Mesquite Room



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



1:00 PM QC Writers & Poets Kino Conference Room



6:00 PM PAG Christmas Show Rehearsals Crystal Ballroom #1



6:00 PM Euchre Silver Room #2



6:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



Friday, September 12



8:00 AM Mixed Duplicate Bridge (non-sanctioned) Silver Room #1



9:00 AM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



10:00 AM TWOQC Executive Board Meeting Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



1:00 PM Unit 22E Mah Jongg Silver Room #1



Saturday, September 13



8:30 AM Hand/Foot Progressive Canasta Silver Room #2



9:45 AM QC Women’s Memoirs Writing Group Kino Conference Room



1:00 PM Hand/Foot Progressive Canasta #2 Silver Room #2



1:30 PM DCQC Program Meeting Ocotillo Room



Sunday, September 14



12:30 PM Santa Rita Poker Silver Room



12:30 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:00 PM Unit 15 Mah Jongg Saguaro Room



Monday, September 15



8:30 AM TWOQC Javelina Hoedown Ticket Sales Madera Foyer



9:00 AM Mah Jongg Open Play Chinese Saguaro Room



9:00 AM Bridge Lessons Silver Room #1



10:00 AM POA Board Meeting Madera Crystal Ballroom



10:30 AM QC Villas HOA Monthly Member Meeting Ocotillo Room



12:30 PM Mah Jongg Open Play Saguaro Room



1:00 PM TWOQC Scholarship HS Monthly Meeting Gold Room



1:00 PM Mexican Train Dominoes Silver Room #2



1:00 PM Pinochle Group Silver Room #1



1:00 PM Hand/Knee/Foot Canasta Mesquite Room



1:30 PM Ukulele Club Ocotillo Room



1:30 PM Villas 35a Board Meeting Crystal Ballroom #1



3:45 PM Science Club Gold Room



5:00 PM Texas Hold ‘em Poker Silver Room

