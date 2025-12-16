December 2025, Sports

Anza Athletic Club Schedule of Classes

Schedule subject to change – Check Anza or website www.quailcreekhoa.org/activities/fitness_classes.htm.

Dec. 14 through Jan. 14, 2026 – Note: Classes are 50 minutes in length.

CLASS DAY/TIME LOCATION INSTRUCTOR

Aqua Fitness T,TH 2 p.m. Anza Pool Stacey Bogar

Bands & Core T 8 a.m. Acacia Studio Lisa DeFalco

Beginner Karate T,TH 2 p.m. Acacia Studio John Evans

Beginner Tai Chi M,W 2 p.m. Acacia Studio Marty Finkelstein

Body Blast M 3 p.m., T,TH 10 a.m. Acacia Studio Lorraine Beaver

Boot Camp M 8 a.m., TH 3:30 p.m. Cholla Studio Lisa DeFalco

Classic Fitness T,TH 11 a.m. Cholla Studio Lois Bossert

Fit & Strong T,TH 8 a.m. Cholla Studio Marianela Palazuelos

Fitness Interval Training SA 7 a.m. Acacia Studio Jill Shea

Gentle Yoga F,SA 8 a.m. Acacia Studio Gail Johnson

Golf Stretch/Mobility TH 9 a.m. Acacia Studio Nick Siebert

Hatha Yoga M,W 8 a.m. Acacia Studio Todd Combs

HIIT T 3:30 p.m. Acacia Studio Lisa DeFalco

Karate M 4 p.m., T,TH,F 3 p.m. Cholla Studio Stan Herum

Mat Pilates Fitness M,W 10 a.m., F 7 a.m. Acacia Studio Carla Espinosa

Pickleball Stretch/Mobility TH 1 p.m. Acacia Studio Nick Siebert

Senior Strength & Balance M,W 9 a.m. Cholla Studio Todd Combs

SilverSneakers T,TH noon Cholla Studio Lois Bossert

Sports Conditioning W 3 p.m. Acacia Studio Lorraine Beaver

Step & Core TH 8 a.m. Acacia Studio Lisa DeFalco

Total Body Workout M,W 9 a.m. Acacia Studio Lois Bossert

TRX 45 T,TH 9 a.m. Cholla Studio Marianela Palazuelos

TRX Hybrid M,W 10:15 a.m. Cholla Studio Marianela Palazuelos

Vinyasa Yoga M,W 11 a.m. Acacia Studio Marianela Palazuelos

Zumba T,F 9 a.m. Acacia Studio Mae Weravetz