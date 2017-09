Carol Langrehr’s pendant Carmen Murphy’s pendant Carmen Murphy and Carol Langrehr Kathy Guy’s pendant Lisa Teman-Rosenburg’s pendant Nancy Riordon’s wire crochet bracelet Connie Duval and Lisa Teman-Rosenburg

Cathy Hasson

The Lapidary and Jewelry Club offered three classes in wiring: Marilyn Darcangelo’s Wire-Crochet Bracelet Class and Cathy Hasson’s Wire-Wrapped Cabochon Classes.

Participants were Connie Duval, Lisa Teman-Rosenburg, Carmen Murphy, Carol Langrehr, Kathy Guy, Barb Shelor, Sandy Veydt, Susan Branch, Nancy Riordon, Carrie Kuderna, Irena Birdsall and Cindy Mayron. Nice wiring, Ladies!