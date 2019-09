Happy Birthday To You!

Time to celebrate birthdays Quail Creek style!

Did you receive your e-birthday card? Want to submit your name? Did we list the wrong date? Need to change or update your email address? All you have to do is send your name, birth date (month and day) to Quail Creek Sunshine at quailcreeksunshine@gmail.com, with the subject of “Birthday.” You can also text this information to 520-444-2575 or sign up in the “Sunshine” folder at the clubhouse.

9/15 Barbara Bundy, Jim Collins, Judy McCormick

9/16 Ardean Nickerson, Joan Harrison, Cindy Mayron, Bruce Rader, Michelle Robinson, Suzanne Sicardi, George Zachau

9/17 Cindy Banker, Ron Hyra, Marge Looney, Harley Willis, Kevin von Felden

9/18 Rosaleen Farmer

9/19 Lori Dill, Joan Fava, Rick Ronzheimer, Pati Shuey, Ralph Swenson

9/20 Jim Carroll, Charles Fuller, Craig McFall, Ken Nelson, Paula Scafuri, Linda Scott

9/21 Ricky Choy, Ken DiCocco , Cathy Goodrich, Mark Haupt, Jay Hochstein, Jim Powell, Leone Roberts

9/22 Christy Caldwell, Jerry Hayes, Mike Liddicoat, Carrie Mork, Carmen Peters, Thom Sharples, Lois Williams

9/23 Dick Clark, Ken Esposto, Al Miller

9/24 Lew Farmer, Carol Fazio, Merve Kingsbury, Debi Neill

9/25 Jan Auflick, Greg Durnan, Kathleen Hawkins, Kaye Miller, Merry Mungo

9/26 Bob Darcangelo, Sherry Gall, Mary Ann Jenkins, Kyle Martin, Jack Matsen, Sandra Wallick

9/27 Sherry Ambling, Dennis Desmond, Carol Gordon, Lawrence Iannotti, Carol Jiampetti, Mark Larsen, Steve Melchert, Jon Sicardi, Frances Vanselow

9/28 Steve Brown, Jim Sage, Dirk Sidel, Jay Smith

9/29 Tom Smith, Valerie Zaferis

9/30 Kathryn Beeler, Patti Dennis, Dan Flynn, Cheryl Karinen, Walt Kuhl, Kathy Meyers

10/01 Fred Butler, Nancy Hill, Janice Mounce, Bob Rowland

10/02 Shelby Geddes, Glenn Griffith, Sharon Hill, Don Nash, Thelma Pippin, Dinah Shumway

10/03 Bonnie Anastasi, Linda Cline, Joanne Groom, Kathy Kimbrell, Rose Rubio, Gail Scheibner

10/04 Rosalie Cassiday, Gary Friedman, Susan Grass, Jan Ranney, Ralph Tysdal

10/05 Jerry DeVinck, Nancy Hebert, Michael Keintz, Janice Pell, Rick Woods

10/06 Rick Bobillot, Denny Meyers, Steve Perry, Jeff Webster

10/07 David Dennis, Joan Heinz, David Hyslop, William Menz, Cathy Shultheis, Marilyn Wrucke

10/08 Charlie Anderson, Robert Blanco, Eva Brewton, Vicki Davis, Andrea Drake, John Girton, Justine Lewis, Janet Rath, Kathy Zickefoose

10/09 Cindy Mayhle, Craig Nelson

10/10 Mary Anderson, Frank Baker, Joe McCarthy, Pat Crane

10/11 Jim Asbell, Alan Clifford, Nancy Cook, Bill Hagendorf, Keith Radke, Marshall Wake, Julie Wagner

10/12 Donald Matthews, Jim Ratley, Lee Schmidt

10/13 Sue Gunter, Sarah Price

10/14 Susan Donohue, Karen Lickteig, Ernie López

10/15 Kay Adams, Fred Doerges, La Rue Haff, Tommy Reid

10/16 Linda Milder, Pete Speece, Margaret Zachau

10/17 Pete Delcour, Linda Flynn, Becky Kent, Judy McKinley

10/18 Carol Alberta, Sandy Dinnocenti, Roger McMahon

10/19 Vance Carver, Terry Fowler, Alta Hughes, Jeff McCume, Chris Sánchez, Diana Schwartz, Richard Sparks, Carolyn Trott

10/20 Judy Brown, Jean Cartier, Steve Cline, Anita Fisk

10/21 Tom Krizman, Joe McCaughery, Knox Thomason, Bob Winfield

10/22 Jim Bradley

10/23 Jo-Anna, Garry Richardson

10/24 Marilyn Christiansen, Joan Cutchins, Sharon Prusak, Corbett Sponcel

10/25 Mark Elliot, Jerri Perkins

10/26 Greg Griffiths, John Gunter, Donna Wieb

10/27 Pam Butler, Dell Jacoby, Peggy McGee, Trish Riniker, Bonnie Smith

10/28 Gary Davis, Jeanne Desmond, Kim France, Patti Giannasi, Carol Smith

10/29 Don Anderson, Dennis Day, Toni Pastor, Barb Polak, George German

10/30 Kathleen Baker, Pam Leibowitz, Patrick McCoy

10/31 Marti Boyd, Sharon Krueger, Jackie Olson, Barbara Schlosser, Kathleen Stone