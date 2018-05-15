Happy Birthday to you!

Didn’t receive your e-birthday card? Did we list the wrong date? Want to submit your name? Need to change or update your email address? For any type of correction, please contact Quail Creek Sunshine at quailcreeksunshine@gmail.com or text 444-2575 (no voicemail). A sign-up sheet is also available at the Clubhouse in the “Sunshine” folder.
05/15 Lou Delpiccolo, Jackie Ford, Bill Haas, Michael Herrick, Mike Martens, Suzi Mason, Marilyn Phillips, Scotty Scott, William Stock, Kris Wollard
05/16 Phil Gorg, Sandra Price, Gordon Roberts, Linda Nagel
05/17 Jerry Gordon, Lauren Hillquist, Sherry Mayer, Christi Tucker
05/18 Georgie Caruso, Beth Davis, Ralph Forbes, John Furey, Sharon Schoen, Rod Serdahl
05/19 Barbara Bird, Connie Blaha, Roger Doering, Bob Granger, Sandy Woods
05/20 Carolyn Braun, Leo Farmer, Kathy Stotz
05/21 Karen Gonzales, Kurt Kohler, Richard Krakora
05/22 Janice Agner, Allen McInnis, Elaine Walker
05/23 John Christensen, Mary Doering, Cheryl Francis, Larry Golay, Cathy Lusk, George Marshall, Paul Meeks, Val Roehl, Cheryl Mollison,
05/24 Grey Royer, Stan Stevens
05/25 Vince Ditta, Gene Newman, Bill Pippin, Bob Subr
05/26 Linda Garfinkle, Mary Beth Schmidt
05/27 Jim Emery, Kris McFall, Joanne Nash, Norman Sack, John Wrucke
05/28 Susan Bizak, Bonnie Branson, Lloyd Brown, Harry Caruso, Sandy Clark, Daniel Cripe, Marc Engelbrekston, Rich Diou, Jane Flewellin, Rick Hegedus, Ralph Hernández, Ken Kelley, Darthea Tilley
05/29 James Blincoe, Bob Ford, Kathy Hamilton, Carolyn Ireland, Sylvia Perry, Steve Pretat, Russell Wegner
05/30 Marte Abel, Joan Athey, Jerry Fox, Randy Kimbrell, Peggy Rygiel, Jon Quinn, Russell Wegner
05/31 Kay Allen, Linda Dyer, Phil Glennie, Rolf Henrich, Ed Hogg, Georgia Jaffe, Sue Meeks, Robin Turner
06/01 Ron Bengston , Donna Brooks, Stacy Butler, Linda Carver, Sharon Charles, Pam Thompson
06/02 Nancy McElroy, Phyllis Quinn, Dave Rostollan
06/03 Marilyn Beim, Ann Bengston, Mark Maughran, Anita Sharples, Dolores Spencer
06/04 Barbara Baum, Evelyn Held, Irma Laskowski, Gordon Pitzman, June Post
06/05 Lorraine Nelson, Glenda Thurman
06/06 Lee Ann Calhoun, Mike Conley, Ray Hebert, Steve Jenkins, Warren Lundquist, Nita Sharpley
06/07 Kathy Ellis, Tracey Fundine, Paula Jones
06/08 Billy Barnes, Vince de Santis, Gwen Mowat, Steve Pruess, Fran Krezek
06/09 Harvey Beim, Charles Hollar, Mary Richard, Linda Strathdee
06/10 Beth Carey, Jerry Crane, Larry Towle
06/11 Dan Blaha, Dorie Franklin, Christel Golay, Carol Kohler, Sandi Neill, Harris Weinberg
06/12 Martha Anderson, Krisda Cripe, Ralph Harris, Steven Hays, Ginny Hutcheson, Janelle Hyslop, Genie Peters, Ed West
06/13 Ginny Case, Saville Gardner, Bob Marshall, Sharon Taras
06/14 Bob Deering
06/15 Gary Bataller, Gordon Bobillot, Janet Delcour, John Dill, Barbara Hillquist, Jeane Hostetler, Jim Klemme, Craig Reid, Suzanne Stillwagon
06/16 Larry Brooks, Jim Mandel, Pam Smith
06/17 Veronica Brown, Sandra Kudrna, Betty Walker, James Wilson
06/18 Bob Adam, Susan Bataller, Phil Creighton, Carolyn Gusafson, Ann Holmes, Liam Moran, Russ Riordon, Rich Fancher, Rosemarie Weldon
06/19 John Anastasi, Dick Jensen, Linda Klaus, Jan Scissons
06/20 Dorothy Koch, Chuck Milne, Barbara Oxner, Charles Poffenbarger
06/21 Alice Dyke, Lenore O’Connell
06/22 Marsha Held, Jan Howard, Gil Lusk, Magali Martin, Rick Ransdell, Jack Wieb
06/23 Sherrie Bigelow, Denise Pitzman, Ev Polak
06/24 Bob Auflick, Patti Baker, Janis Ferraro, Mary Fix, Doug Holly, Mike Wagner, Jay Wallick
06/25 Jim D’Arcy, Timber Friedman, Kathy Henry
06/27 Judy Fost, Ruth Henkel, Jeanie Insley, Sandi Serdahl
06/28 Jackie Edwards, Verne Gibbs
06/29 Gerald Bigelow, Tommy Calhoun, Sandy Difazio, Joe Duynslager, Rebbeca Fost, Bruce MacDonald, Jim Struthers
06/30 Henry Harrison, Joanne Wall