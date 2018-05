Happy Birthday to you!

Didn’t receive your e-birthday card? Did we list the wrong date? Want to submit your name? Need to change or update your email address? For any type of correction, please contact Quail Creek Sunshine at quailcreeksunshine@gmail.com or text 444-2575 (no voicemail). A sign-up sheet is also available at the Clubhouse in the “Sunshine” folder.

05/15 Lou Delpiccolo, Jackie Ford, Bill Haas, Michael Herrick, Mike Martens, Suzi Mason, Marilyn Phillips, Scotty Scott, William Stock, Kris Wollard

05/16 Phil Gorg, Sandra Price, Gordon Roberts, Linda Nagel

05/17 Jerry Gordon, Lauren Hillquist, Sherry Mayer, Christi Tucker

05/18 Georgie Caruso, Beth Davis, Ralph Forbes, John Furey, Sharon Schoen, Rod Serdahl

05/19 Barbara Bird, Connie Blaha, Roger Doering, Bob Granger, Sandy Woods

05/20 Carolyn Braun, Leo Farmer, Kathy Stotz

05/21 Karen Gonzales, Kurt Kohler, Richard Krakora

05/22 Janice Agner, Allen McInnis, Elaine Walker

05/23 John Christensen, Mary Doering, Cheryl Francis, Larry Golay, Cathy Lusk, George Marshall, Paul Meeks, Val Roehl, Cheryl Mollison,

05/24 Grey Royer, Stan Stevens

05/25 Vince Ditta, Gene Newman, Bill Pippin, Bob Subr

05/26 Linda Garfinkle, Mary Beth Schmidt

05/27 Jim Emery, Kris McFall, Joanne Nash, Norman Sack, John Wrucke

05/28 Susan Bizak, Bonnie Branson, Lloyd Brown, Harry Caruso, Sandy Clark, Daniel Cripe, Marc Engelbrekston, Rich Diou, Jane Flewellin, Rick Hegedus, Ralph Hernández, Ken Kelley, Darthea Tilley

05/29 James Blincoe, Bob Ford, Kathy Hamilton, Carolyn Ireland, Sylvia Perry, Steve Pretat, Russell Wegner

05/30 Marte Abel, Joan Athey, Jerry Fox, Randy Kimbrell, Peggy Rygiel, Jon Quinn, Russell Wegner

05/31 Kay Allen, Linda Dyer, Phil Glennie, Rolf Henrich, Ed Hogg, Georgia Jaffe, Sue Meeks, Robin Turner

06/01 Ron Bengston , Donna Brooks, Stacy Butler, Linda Carver, Sharon Charles, Pam Thompson

06/02 Nancy McElroy, Phyllis Quinn, Dave Rostollan

06/03 Marilyn Beim, Ann Bengston, Mark Maughran, Anita Sharples, Dolores Spencer

06/04 Barbara Baum, Evelyn Held, Irma Laskowski, Gordon Pitzman, June Post

06/05 Lorraine Nelson, Glenda Thurman

06/06 Lee Ann Calhoun, Mike Conley, Ray Hebert, Steve Jenkins, Warren Lundquist, Nita Sharpley

06/07 Kathy Ellis, Tracey Fundine, Paula Jones

06/08 Billy Barnes, Vince de Santis, Gwen Mowat, Steve Pruess, Fran Krezek

06/09 Harvey Beim, Charles Hollar, Mary Richard, Linda Strathdee

06/10 Beth Carey, Jerry Crane, Larry Towle

06/11 Dan Blaha, Dorie Franklin, Christel Golay, Carol Kohler, Sandi Neill, Harris Weinberg

06/12 Martha Anderson, Krisda Cripe, Ralph Harris, Steven Hays, Ginny Hutcheson, Janelle Hyslop, Genie Peters, Ed West

06/13 Ginny Case, Saville Gardner, Bob Marshall, Sharon Taras

06/14 Bob Deering

06/15 Gary Bataller, Gordon Bobillot, Janet Delcour, John Dill, Barbara Hillquist, Jeane Hostetler, Jim Klemme, Craig Reid, Suzanne Stillwagon

06/16 Larry Brooks, Jim Mandel, Pam Smith

06/17 Veronica Brown, Sandra Kudrna, Betty Walker, James Wilson

06/18 Bob Adam, Susan Bataller, Phil Creighton, Carolyn Gusafson, Ann Holmes, Liam Moran, Russ Riordon, Rich Fancher, Rosemarie Weldon

06/19 John Anastasi, Dick Jensen, Linda Klaus, Jan Scissons

06/20 Dorothy Koch, Chuck Milne, Barbara Oxner, Charles Poffenbarger

06/21 Alice Dyke, Lenore O’Connell

06/22 Marsha Held, Jan Howard, Gil Lusk, Magali Martin, Rick Ransdell, Jack Wieb

06/23 Sherrie Bigelow, Denise Pitzman, Ev Polak

06/24 Bob Auflick, Patti Baker, Janis Ferraro, Mary Fix, Doug Holly, Mike Wagner, Jay Wallick

06/25 Jim D’Arcy, Timber Friedman, Kathy Henry

06/27 Judy Fost, Ruth Henkel, Jeanie Insley, Sandi Serdahl

06/28 Jackie Edwards, Verne Gibbs

06/29 Gerald Bigelow, Tommy Calhoun, Sandy Difazio, Joe Duynslager, Rebbeca Fost, Bruce MacDonald, Jim Struthers

06/30 Henry Harrison, Joanne Wall